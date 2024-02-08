Россиянам рассказали, откуда берутся ошибки в загранпаспортах и кто за них в ответе

За ошибки, допущенные в МВД при оформлении загранпаспорта, отвечает сам гражданин, если он оставил подпись о получении после проверки данных в документе. На это обратил внимание заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, с ошибками в "заграннике" человека не выпустят из страны, а документ будет изъят.

"Недействительными считаются те загранпаспорта, которые имеют определённые изъяны. Например, неточности в прописи фамилии, имени, отчества человека на латинице и на кириллице. Или срок давности документа, смерть человека, который является собственником этого документа, порча документа", — перечислил собеседник "Царьграда".

Если так вышло, что из-за ошибки паспортистов вы лишились и документа, и долгожданного отдыха, адвокат рекомендует попытать счастья в суде. По мнению Краснова, справедливо было бы предъявить претензии тем лицам, которые выдавали паспорт с нарушениями, а также выставить судебные издержки, стоимость услуг адвоката, компенсацию стоимости "сгоревших" билетов и даже трат на проживание в гостинице.