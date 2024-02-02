Екатеринбурженку не выпускали за границу из-за того, что она родилась в Свердловске

В екатеринбургском аэропорту Кольцово женщину по имени Евгения задержали с мужем и чуть не оставили их без отпуска в Египте. По данным портала "E1.ru", всё произошло 28 декабря, однако известно о случившемся стало только сейчас.

Поводом для остановки стал указанный в паспорте Евгении город рождения. 11 декабря 2023 года в России вступил в силу закон, в соответствии с которым информация в свидетельстве о рождении должна совпадать с той, что и в паспорте, в том числе заграничном. Женщина появилась на свет в 1981 году, когда уральская столица называлась Свердловском. Недавно она вышла замуж и взяла фамилию супруга, а вместе с ней в паспорте изменили и место рождения на Екатеринбург.

"У меня чуть не отняли паспорта. Я просто по-человечески людей попросила пропустить нас, потому что мы могли потерять деньги: путёвка в Хургаду стоила 150 тысяч рублей. Они ругались, говорили, что города Свердловска не существует", — отметила Евгения.

Она пообещала сотрудникам, что, как вернётся, снова поменяет паспорт. Евгению пропустили, но по приезде на родину в аэропорту опять мурыжили документы. 6 января женщина поменяла оба паспорта, причём платить госпошлину не пришлось. Юрист Екатерина Малиновская призвала на всякий случай проверить, совпадают ли данные с теми, что указаны в свидетельстве о рождении. Штраф за нарушение — три тысячи рублей.

"Когда мы вылетаем за границу, мы показываем только загранпаспорт. И во многом количестве случаев в базе нет сведений, указанных в российском паспорте. Новая поправка была нужна, чтобы анкетные данные везде совпадали, чтоб можно было идентифицировать человека вне зависимости от того, куда он отправился", — пояснила эксперт.

В Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, которое занимается проверкой паспортов в Кольцово, подчеркнули, что ситуация, о которой рассказала Евгения, маловероятна.