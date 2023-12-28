Россиян начали массово не пускать за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах
Жители Челябинской области не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах
Жителей Челябинской области массово не выпускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Наиболее часто отказы происходят в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как рассказала член правления региональной ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, такая ситуация сложилась в связи со вступившими поправками в федеральный закон.
"Наблюдаем массовый отказ челябинцам на выезд за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах. Перед поездкой важно проверить свои документы", — приводит Ura.ru её слова.
Так, один из последних случаев помешал улететь на отдых целой семье. В документе главы семейства нашли помарку, поэтому запретили пересекать границу. Его родственники из-за этого отказались от отпуска сами. Другому челябинцу не разрешили выезд из-за того, что первая буква его фамилии была обведена паспортистами карандашом. Как показывает практика, одна из причин для отказа в выезде — ошибки в географических названиях. К примеру, если гражданин родился в Свердловске, то в паспорте не должен быть указан Екатеринбург, отметила Васильева. Также гражданина могут не выпустить из страны из-за несовпадения в написании имени и фамилии. При этом допустима разная транслитерация. Например, Sergey или Sergei. Как подчеркнула Васильева, при любой ошибке документ необходимо заменить. Если опечатку допустили паспортисты, то госпошлину платить не придётся.
Ранее Лайф сообщал, что у двух граждан России изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток в документах. В одном случае нашли ошибку в написании имени, в другом — в названии города не хватило буквы.
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