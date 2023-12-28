Россиян начали массово не пускать за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах

Так, один из последних случаев помешал улететь на отдых целой семье. В документе главы семейства нашли помарку, поэтому запретили пересекать границу. Его родственники из-за этого отказались от отпуска сами. Другому челябинцу не разрешили выезд из-за того, что первая буква его фамилии была обведена паспортистами карандашом. Как показывает практика, одна из причин для отказа в выезде — ошибки в географических названиях. К примеру, если гражданин родился в Свердловске, то в паспорте не должен быть указан Екатеринбург, отметила Васильева. Также гражданина могут не выпустить из страны из-за несовпадения в написании имени и фамилии. При этом допустима разная транслитерация. Например, Sergey или Sergei. Как подчеркнула Васильева, при любой ошибке документ необходимо заменить. Если опечатку допустили паспортисты, то госпошлину платить не придётся.