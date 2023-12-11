В России вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд
В России вступило в силу постановление о правилах хранения и учёта заграничных паспортов. В частности, согласно новым требованиям, граждане обязаны сдавать загранпаспорта при запрете на выезд из страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новыми правилами загранпаспорт становится недействительным при истечении его срока действия, утере или изменении личных данных. Он становится таковым и в том случае, если имеющий запрет на выезд гражданин не сдал его в течение пяти дней.
Сдаваться загранпаспорт должен в ведомство, выдавшее документ, например МВД или МИД. После снятия запрета на выезд гражданин сможет вернуть документ. Решение об изъятии паспорта можно оспорить в установленном порядке.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта. Выплата вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет, оформляющих документ, пошлина увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей.
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