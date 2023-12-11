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10 декабря, 23:52

В России вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд

В России вступило в силу постановление о правилах хранения и учёта заграничных паспортов. В частности, согласно новым требованиям, граждане обязаны сдавать загранпаспорта при запрете на выезд из страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами загранпаспорт становится недействительным при истечении его срока действия, утере или изменении личных данных. Он становится таковым и в том случае, если имеющий запрет на выезд гражданин не сдал его в течение пяти дней.

Сдаваться загранпаспорт должен в ведомство, выдавшее документ, например МВД или МИД. После снятия запрета на выезд гражданин сможет вернуть документ. Решение об изъятии паспорта можно оспорить в установленном порядке.

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта. Выплата вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет, оформляющих документ, пошлина увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Обложка ©

Getty Images / Tatiana Terekhina

Оксана Попова
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