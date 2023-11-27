Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет с 1 июля 2024 года
Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20%
Глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплата вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей.
Ранее госпошлина за выдачу загранпаспорта составляла 5 тысяч рублей. После индексации она вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет, оформляющих документ, пошлина увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей.
Кроме этого, пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию вырастет с 800 до 960 рублей, за вид на жительство — с 5 до 6 тысяч рублей. Индексация коснулась и сбора за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также за приём в гражданство РФ и выход из него — с 3,5 до 4,2 тысячи рублей. Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.
Законопроект о повышении государственной пошлины за выдачу загранпаспорта был принят Государственной думой в ноябре этого года. В частности, госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда вырастет до 1,2 тысячи с 1000 рублей. Виза для многократного пересечения границы увеличится с 1600 рублей до 1920 рублей.
ТАСС / Кирилл Кухмарь