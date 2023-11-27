Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет с 1 июля 2024 года

Глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплата вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей.

Ранее госпошлина за выдачу загранпаспорта составляла 5 тысяч рублей. После индексации она вырастет на 20% и составит 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет, оформляющих документ, пошлина увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме этого, пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию вырастет с 800 до 960 рублей, за вид на жительство — с 5 до 6 тысяч рублей. Индексация коснулась и сбора за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также за приём в гражданство РФ и выход из него — с 3,5 до 4,2 тысячи рублей. Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.