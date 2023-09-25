Россиянам могут разрешить заключать сделки и получать госуслуги по загранпаспорту

Власти России проведут всестороннюю работу над возможностью для россиян пользоваться заграничными паспортами при исполнении юридически важных действий и приобретении госуслуг. Об этом на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он по итогам заседания Комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики.