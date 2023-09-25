Россиянам могут разрешить заключать сделки и получать госуслуги по загранпаспорту
Медведев: Власти РФ проработают возможность получать госуслуги по загранпаспорту
Власти России проведут всестороннюю работу над возможностью для россиян пользоваться заграничными паспортами при исполнении юридически важных действий и приобретении госуслуг. Об этом на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он по итогам заседания Комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что документы, удостоверяющие личность, сохраняют статус даже при наличии их цифровых копий. Такие документы на портале "Госуслуги" не заменят бумажные.
Freepik