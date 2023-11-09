В России планируют увеличить госпошлину за выдачу загранпаспорта

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении государственной пошлины за выдачу загранпаспорта. Документ, опубликованный ведомством, предусматривает повышение пошлины на 20%. Третье чтение проекта состоится 14 ноября.

Согласно законопроекту, теперь людям, которые хотят оформить загранпаспорт, придётся заплатить 6000 рублей, а не 5000, как раньше. Причём цену для документа нового поколения поднимут с 2500 до 3000 рублей. Парламентарии планируют повысить пошлины уже с 1 июля 2024 года.

Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из неё вырастет до 1,2 тысячи с 1000 рублей. А тем, кто хочет получить визу для многократного пересечения госграницы, нужно будет платить почти 2000 рублей.

К тому же вырастут тарифы и для иностранцев: пошлина для выдачи вида на жительство вырастет до 6000 рублей, для регистрации по месту жительства — до 420 рублей, а выдача разрешения на временное проживание будет стоить 1,6 тысячи рублей. Кроме того, подорожают пошлины за выдачу разрешений на работу — с 3,5 до 4,2 тысячи рублей.