Россиянам рассказали, куда можно поехать без виз и загранпаспортов

Есть страны, куда можно приехать без визы и долгое время находиться там, либо оформить её быстро онлайн или при въезде в страну. Какие государства доступны россиянам и куда можно поехать отдохнуть на широкую ногу, рассказали эксперты туристических агентств.

Так, без визы, но с наличием загранпаспорта, можно отправиться в 115 стран. Самыми популярными направлениями считаются Турция, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Сербия, Куба, Вьетнам, Таиланд и Мальдивы. Цены на билеты в эти страны стартуют от 14 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, россиянам объяснили, сколько дней они могут находиться в определённой стране. Так, например, в Узбекистане — до 60 дней, в Азербайджане и Молдавии — до 90 дней, а в Грузии — 365 дней. В Таджикистане нужно пройти регистрацию после десяти дней пребывания, а в Черногории, Сербии и Албании можно находиться по загранпаспорту до 30 дней. Туристам позволяется пребывать до 90 дней в Турции, Египте, ОАЭ, Тунисе, Катаре, на Багамских островах, Мальдивах, Кубе, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу, Чили и Марокко. Скоро и Шри-Ланка позволит россиянам приезжать в страну без визы.

Проще всего получить визы по месту прибытия — в Египте, Индонезии, Непале, цена варьируется до 35 долларов. Абсолютно доступное направление — Индия, хоть она и не безвизовая, отмечает URA.ru.

Туристы могут пересекать по российским паспортам границы Абхазии, Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана. Кроме перелётов, россиянам придётся заплатить ещё и за проживание, страховки и передвижение. По данным турагентств, в Армению и в Белоруссию, например, вдвоём можно съездить за 100 тысяч рублей. Поездка на двоих в Абхазию обойдётся в 50-60 тысяч рублей, а в Казахстан — 85 тысяч рублей.