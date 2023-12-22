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21 декабря, 22:22

У двух россиян изъяли загранпаспорта на границе из-за ошибок в документах

АТОР: У двух россиян забрали паспорта на границе из-за опечаток в документах

У двух граждан России изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток в документах. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Она пояснила, что причиной для изъятия документа послужили ошибки. В одном случае в имени нашли опечатку, в другом — в названии города не хватило буквы. По словам Ломидзе, такого раньше не случалось на границах.

"Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", — пояснила Ломидзе.

Кого не пустят за рубеж: Как работают новые правила сдачи загранпаспорта
Кого не пустят за рубеж: Как работают новые правила сдачи загранпаспорта

Ранее в России вступило в силу постановление о правилах хранения и учёта заграничных паспортов. В том числе граждане обязаны сдавать загранпаспорта при запрете на выезд из страны.

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Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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