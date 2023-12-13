Кого не пустят за рубеж: Как работают новые правила сдачи загранпаспорта Почему могут запретить выезд из России, какие ведомства и почему могут наложить такие ограничения и как получить загранпаспорт обратно. 12 декабря, 21:42 Какие новые правила сдачи загранпаспорта действуют в России с 11 декабря. Обложка © ТАСС / Андрей Перечицкий

С 11 декабря 2023 года в России вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Кроме того, начали действовать правила сдачи загранпаспорта на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Речь в новом законе идёт как об обычных заграничных, так и о дипломатических или служебных паспортах. МВД будет вести учёт не только уже выданных, но и недействительных паспортов.

Как работают новые правила

Согласно изменениям, россияне в течение пяти дней после того, как получат уведомление об ограничении выезда, должны сдать загранпаспорт. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ будут принимать те органы власти, которые ранее его выдали. Это может быть МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, где работает гражданин РФ и которая применила к нему это ограничение. После сдачи оформляется акт приёма-передачи в двух экземплярах — для владельца паспорта и уполномоченного органа, ведущего соответствующий учёт.

Почему могут запретить выезд из России

Запретить выезд из страны могут по разным причинам. Это могут быть ограничения, наложенные судом в случае банкротства и уклонения от обязательств, ведомственные запреты, например, если лицо допущено к гостайне или служит в ФСБ. Ограничение будет действовать со дня размещения повестки до исполнения.

Когда нужно сдавать загранпаспорт

Загранпаспорт будут принимать те органы власти, которые ранее его выдали. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Сдавать загранпаспорт паспорт нужно только в следующих случаях: после увольнения из ФСБ; при допуске к сведениям особой важности или если гражданин РФ имеет допуск к совершенно секретным сведениям, которые относятся к государственной тайне; во время направления на альтернативную гражданскую службу. При этом при призыве на военную службу загранпаспорт не сдаётся, но он не будет действовать.

Когда загранпаспорт будет считаться недействительным

При утрате загранпаспорта или смене владельцем своих данных — фамилии, имени, отчества, даты рождения — документ также будет считаться недействительным. Дополнительным основанием станет прекращение гражданства или отмена решения о его приобретении. Смерть владельца, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам также лишат документ статуса действующего.

Нужно ли сдавать внутренний паспорт

В законе прямо оговаривается, что изменения не касаются внутреннего паспорта гражданина РФ и свидетельства о рождении. Сдавать их не придётся.

Какие меры будут предприняты в случае несдачи загранпаспорта

Те, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно, не будут оштрафованы, но новый закон вводит 15 оснований для того, чтобы загранпаспорт был признан недействительным. К ним относится и несдача документа на хранение.

Как получить загранпаспорт обратно

Загранпаспорт возвращают владельцу документа после отмены ограничения на выезд. Также его должны отдать обратно в случае, когда срок его действия истёк. Выдавать загранпаспорт будут в день обращения владельца под личную подпись гражданина в журнале учёта. Если россиянин подаёт заявление не по месту хранения, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Россияне, чьё право на выезд было временно ограничено из-за призыва, при обращении на выдачу документа должны представить военный билет с отметкой об окончании службы.

Госпошлина на загранпаспорт в 2024 году

В ноябре глава России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года. Госпошлина вырастет на 20 процентов и составит 6000 рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет — 3000 рублей.

Что нужно знать о новых правилах сдачи загранпаспорта. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Стоит напомнить, что в августе в России вступил в силу закон, который запретил покидать страну военнообязанным гражданам, если им вручили повестку в военкомат. Решение о снятии запрета на выезд за границу будет автоматически формироваться в реестре воинского учёта.

Авторы Елена Стафеева