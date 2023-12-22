Россиянам объяснили, почему загранпаспорт могут забрать на границе из-за простой опечатки

Перед поездкой стоит проверить загранпаспорт на предмет ошибок и опечаток и, если они обнаружены, заменить документ. Это позволит избежать изъятия паспорта на границе. Такой совет дал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он напомнил, что в силу вступил закон, ужесточивший паспортный и пограничный контроль, расширивший перечень оснований признания документа недействительным, а также вводящий порядок и регламент его изъятия. Специалист объяснил, что изъятие загранпаспорта на границе происходит с оформлением соответствующего документа, в котором указывается основание недействительности паспорта.

"Это регламентированная процедура, которая осуществляется органами пограничного контроля. Они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придётся переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, если таковой есть", — рассказал Мохов в беседе с "Лентой.ру".