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22 декабря, 15:54

Россиянам объяснили, почему загранпаспорт могут забрать на границе из-за простой опечатки

Эксперт Мохов: Скандалить при изъятии загранпаспорта с опечаткой бессмысленно

Перед поездкой стоит проверить загранпаспорт на предмет ошибок и опечаток и, если они обнаружены, заменить документ. Это позволит избежать изъятия паспорта на границе. Такой совет дал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он напомнил, что в силу вступил закон, ужесточивший паспортный и пограничный контроль, расширивший перечень оснований признания документа недействительным, а также вводящий порядок и регламент его изъятия. Специалист объяснил, что изъятие загранпаспорта на границе происходит с оформлением соответствующего документа, в котором указывается основание недействительности паспорта.

"Это регламентированная процедура, которая осуществляется органами пограничного контроля. Они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придётся переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, если таковой есть", — рассказал Мохов в беседе с "Лентой.ру".

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Назван способ вернуть деньги за сорванное из-за опечаток в загранпаспорте путешествие

Напомним, накануне стало известно, что у двух граждан России изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток в документах. В одном случае нашли ошибку в написании имени, в другом — в названии города не хватило буквы.

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Александра Вишнякова
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