Назван способ вернуть деньги за сорванное из-за опечаток в загранпаспорте путешествие

Россияне могут вернуть деньги за путешествие при изъятии загранпаспорта на границе из-за опечаток. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Однако, по его словам, деньги вернут, только если путешественник заранее приобрёл страховку от невыезда. В иных случаях возвратить средства за путешествие у турфирмы будет невозможно, так как контроль за документами серьёзно усилился.

"Есть проблемы, где "й" или "ё" пропустили, например. Пока смотрят только на русскую транскрипцию, не перевод на английский. Если в российском паспорте написано "Артем", надо без буквы ё" писать и в заграничном паспорте. База видит ошибку, так как произошло объединение баз внутренних документов и заграничных. Система просто не выпустит человека", — рассказал Мурадян в интервью НСН.

Вице-президент АТОР отметил, что на фоне нового закона "О едином перечне оснований недействительности паспортов" проблема остро стоит для девушек, "которые до свадебного путешествия не поменяли данные паспорта, а фамилию сменили". Это ударит сильно по молодожёнам, считает Мурадян.

Кроме того, если путешественники, у которых изъяли загранпаспорт из-за опечаток, ранее забронировали отели, то турист, скорее всего, должен будет выплатить штраф в размере стоимости трёх ночей, добавил эксперт.