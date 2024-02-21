В РСТ заявили, что случаи изъятия заграничных паспортов из-за ошибок единичны

"Никаких массовых задержаний паспортов по этой причине сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки", — цитирует пресс-служба РСТ руководителя правового комитета Георгия Мохова.

Напомним, россияне начали массово жаловаться на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе. Сорвать отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году. О том, как выявить ошибку в своём заграннике, читайте в материале Life.ru.