Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 13:18

В РСТ заявили, что случаи изъятия заграничных паспортов из-за ошибок единичны

Случаи изъятия у российских туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер, заявляют в Российском союзе туриндустрии.

"Никаких массовых задержаний паспортов по этой причине сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки", — цитирует пресс-служба РСТ руководителя правового комитета Георгия Мохова.

Что делать, если вас развернули на границе из-за бракованного загранпаспорта, — инструкция юриста
Что делать, если вас развернули на границе из-за бракованного загранпаспорта, — инструкция юриста

Напомним, россияне начали массово жаловаться на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе. Сорвать отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году. О том, как выявить ошибку в своём заграннике, читайте в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров