Что делать, если вас развернули на границе из-за бракованного загранпаспорта, — инструкция юриста Юрист Русяев: Загранпаспорта с ошибками и опечатками изымают и аннулируют 21 февраля, 13:01 Обложка © Shutterstock

В России участились случаи, когда туристов не выпускают за границу из-за ошибки в загранпаспорте, даже одна банальная опечатка может испортить долгожданный отпуск и привести к серьёзным материальным потерям. Более того, с 11 декабря 2023 года вступили в силу поправки к закону, регулирующему порядок выезда граждан РФ за рубеж. Теперь любая ошибка в документе автоматически делает его недействительным. Что в таком случае делать и куда обращаться за помощью? Инструкцию в беседе с Life.ru дал управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев.

По словам Русяева, непосредственно на границе сотрудники пограничной службы обязаны изъять загранпаспорт с ошибкой и составить акт в трёх экземплярах, один из которых отдадут вам. Очень важно получить или сделать копию страницы документа с неточностью — это может пригодиться в суде. Далее, в течение двух рабочих дней "загранник" должен быть отправлен в подразделение МВД, где его выдавали. Обратите внимание: штраф за недействительный документ платить не нужно. Но и исправить опечатку тоже уже нельзя — изъятый документ аннулируют, предупреждает юрист.

Если вы возвращаетесь в Россию, то вас пропустят без проблем по внутреннему паспорту. Однако выехать за границу с недействительным "заграном" не получится. Придётся оформлять новый паспорт. И пошлину — заплатить снова.

"Конечно, такая ситуация не может не разочаровывать. Ведь поездка испорчена, а за билеты и отели уже уплачены немалые деньги. И тут на ум приходит мысль потребовать компенсацию от тех, кто виноват в ошибке. Можно ли судиться с МВД/консульством по этому поводу? Формально — да", — говорит юрист.

В исковом заявлении нужно будет указать все понесённые из-за невыезда убытки, а также попросить определённую сумму в качестве компенсации морального вреда. Однако, скорее всего, суды займут позицию ответчика, мотивируя это тем, что сам владелец загранпаспорта тоже обязан контролировать правильность данных в своём документе. Более того, с учётом недавних поправок в законодательстве вряд ли ситуация скоро изменится, прогнозирует эксперт. Придётся ждать формирования новой судебной практики, а это займёт как минимум несколько месяцев.

При этом шансы получить хотя бы частичную компенсацию за купленные тур и билеты повыше. Во-первых, можно договориться с турагентством о переносе поездки на другие даты или направление. А во-вторых, в любой момент вы имеете законное право аннулировать договор и потребовать возврата денег.

"Правда, вернут вам, скорее всего, не всю сумму целиком. Часть её туроператор может удержать в качестве компенсации своих расходов: штрафов за невозвратные тарифы, перебронирование отелей и т.д. Но какие-то средства вы заполучите обратно точно. Что касается авиабилетов, то тут всё будет зависеть от условий тарифа. По возвратным есть хорошие шансы вернуть значительную часть денег, а вот по невозвратным вряд ли", — добавил собеседник Life.ru.

Как видите, ситуация действительно непростая. И лучшее, что можно сделать, — это максимально тщательно проверять все данные в загранпаспорте ещё до поездки, советует Русяев.

Напомним, россияне начали массово жаловаться на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе. Сорвать отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году. О том, как выявить ошибку в своём "заграннике", читайте в материале Life.ru.