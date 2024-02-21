МВД опровергает, что в загранпаспортах россиян массово находят ошибки

В МВД РФ заявили, что информация о массовых отказах россиянам в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах не соответствует действительности.

В случае возникновения подобных ситуаций она посоветовала обращаться в МВД через сервис "Приём обращений" и пообещала, что запросы будут рассмотрены в кратчайший срок.

Напомним, россияне начали жаловаться на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе. Сорвать отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году. О том, как выявить ошибку в своём заграннике, читайте в материале Life.ru. В Российском союзе туриндустрии подтвердили, что случаи изъятия у российских туристов заграничных паспортов из-за ошибок есть, но носят единичный характер.