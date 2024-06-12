Названы имена, в которых чаще всего ошибаются в загранпаспортах

В мае и июне участились случаи изъятия заграничных паспортов при выезде из РФ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, в документах всё чаще стали выявлять ошибки.

"В последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов (у нас нет статистики по самостоятельным путешественникам, которые также с этим сталкиваются) стало резко возрастать. Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам", — отметил он в беседе с РБК.

Как правило, в паспортах неправильно написаны имена, фамилии или отчества, также наблюдаются опечатки в названиях городов и датах. В основном речь идёт о старых паспортах без биометрии. Чтобы избежать неприятностей, важно проверить, чтобы ФИО, указанные в загранпаспорте, совпадали с написанием в паспорте гражданина РФ.

"Самые распространённые проблемы — с именами, где есть буквы "е" и "ё", "и" и "й". Например, имена Алёна, Семён, Фёдор. Если в загранпаспорте имя написано через "ё", значит, во внутреннем паспорте или в свидетельстве о рождении ребёнка имя должно быть написано так же", — указала эксперт Галла Николаева.