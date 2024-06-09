Названы непростительные ошибки в загранпаспорте, которые могут лишить отпуска

Опечатка в загранпаспорте может лишить заветного отпуска за рубежом. Однако не только работники паспортного стола могут испортить отдых, зачастую проблемы на границе возникают из-за изменения во внешности, предупредил адвокат Алишер Захидов.

"Когда в паспорте пишут, что место рождения — "Ямало-Немецкий автономный округ", и выдают паспорт мужчине, а у него в графе "пол" стоит "женский", то, конечно, комментарии излишни. Потому что и так понятно, что там с русским языком не всё в порядке. Это понимает компьютер, когда красным подчёркивает. На Западе это объективные ошибки. Там, условно говоря, до пяти несовпадений пропускают, а со временем вычищают базы. А у нас — страх, что преступник вылетит по чужому загранпаспорту и избежит ответственности", — сказал Захидов в беседе с "Царьградом".

Он отметил, что опечатки в документах не так опасны, потому что на российских границах работает биометрия, которая в считаные секунды определяет человека, выдающего себя за кого-то другого. Поэтому, по словам юриста, преступников в аэропортах вычисляют мгновенно.

Гораздо сложнее, если у человека изменилась внешность и фото в паспорте перестало соответствовать действительности. По его словам, с такой ситуацией зачастую сталкиваются женщины, которые решают перед отпуском сделать себе несколько "уколов красоты". Тогда, добавил адвокат, погранконтролю будет сложно объяснить, почему лицо в документах и в жизни разнится.