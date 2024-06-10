Мечтать не вредно: Россияне рассказали, сколько хотят отдыхать летом

Не каждый способен восстановить силы и отдохнуть от работы за двухнедельный отпуск. Большинство россиян уверены, что идеальный отдых должен длиться не менее месяца, рассказала "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый третий участник социсследования (31%) счёл четырёхнедельный отпуск оптимальным вариантом. Ещё 27% респондентов пожелали отдыхать даже более 28 дней. Тремя неделями останутся довольны 17% россиян, а двумя — 13%. Самыми трудолюбивыми оказались лишь 2% опрошенных. Они готовы провести вне рабочего места всего десять дней.