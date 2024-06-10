Мечтать не вредно: Россияне рассказали, сколько хотят отдыхать летом
Опрос: Почти 60% россиян считают, что отпуск должен длиться не меньше месяца
Не каждый способен восстановить силы и отдохнуть от работы за двухнедельный отпуск. Большинство россиян уверены, что идеальный отдых должен длиться не менее месяца, рассказала "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
Каждый третий участник социсследования (31%) счёл четырёхнедельный отпуск оптимальным вариантом. Ещё 27% респондентов пожелали отдыхать даже более 28 дней. Тремя неделями останутся довольны 17% россиян, а двумя — 13%. Самыми трудолюбивыми оказались лишь 2% опрошенных. Они готовы провести вне рабочего места всего десять дней.
Среди мужчин оказалось больше сторонников месячного отдыха (33%), тогда как женщин больше устроил бы трёхнедельный отпуск (22%). При этом наибольшую потребность в долгих "каникулах" выразили опрошенные от 35 до 45 лет.
Долгожданный отпуск может обернуться неожиданным фиаско, если невнимательно отнестись к оформлению документов, предупреждал Life.ru. Так, достаточно одной ошибки и даже неудачного фото в загранпаспорте, чтобы путь за рубеж оказался закрыт.
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