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8 июня, 01:50

Эксперт рассказала, сколько отпускных дней положено работнику в год

Эксперт Ручкина: У работника могут быть дни отпуска, не использованные в прошлом

У работника могут быть дни отпуска, не использованные в прошлом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noyna Nanoy

У работника могут быть дни отпуска, не использованные в прошлом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noyna Nanoy

Согласно 115 статье Трудового кодекса каждому работнику положено 28 дней отпуска в году. Однако срок может быть увеличен благодаря дополнительным дням, рассказывает декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Дополнительные дни могут прибавляться к отпуску по разным причинам: работа на вредном и опасном производстве — от семи дополнительных дней, ненормированный рабочий день — от трёх дополнений, труженикам Крайнего Севера — от 8 до 24 допдней, при совмещении работы с учёбой — от девяти добавочных дней, отмечает эксперт в беседе с aif.ru.

Помимо того, у сотрудника могут быть "неотгулянные" дни отпуска с прошлого года или нескольких лет. А также дополнительные дни могут быть установлены по решению работодателя, завершила Ручкина.

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Ранее Life.ru рассказывал, что отпуск может отмениться, если в заграничном паспорте допущена ошибка. В таком случае для сохранения части потраченных на путёвку средств необходимо как можно скорее обратиться к своему туроператору.

Николай Рюмин
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