Эксперт рассказала, сколько отпускных дней положено работнику в год

Согласно 115 статье Трудового кодекса каждому работнику положено 28 дней отпуска в году. Однако срок может быть увеличен благодаря дополнительным дням, рассказывает декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Дополнительные дни могут прибавляться к отпуску по разным причинам: работа на вредном и опасном производстве — от семи дополнительных дней, ненормированный рабочий день — от трёх дополнений, труженикам Крайнего Севера — от 8 до 24 допдней, при совмещении работы с учёбой — от девяти добавочных дней, отмечает эксперт в беседе с aif.ru.

Помимо того, у сотрудника могут быть "неотгулянные" дни отпуска с прошлого года или нескольких лет. А также дополнительные дни могут быть установлены по решению работодателя, завершила Ручкина.