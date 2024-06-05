ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 01:29

Эксперт объяснил, как вернуть деньги за отменённый из-за ошибки в заграннике отпуск

Эксперт Мельник: При обнаружении ошибки в заграннике нужно звонить туроператору

Обнаруженная таможенниками ошибка в загранпаспорте автоматически ставит крест на долгожданном путешествии, так как владельца документа попросту не выпустят за границу. Для сохранения части потраченных на путёвку средств необходимо как можно скорее обратиться к своему туроператору, рассказал "Вечерней Москве" эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам собеседника издания, осведомлённая о ситуации компания – организатор поездки снимет бронь и постарается минимизировать расходы. На возврат денег за авиабилет в пункт назначения можно не рассчитывать, но некоторый "кешбэк" всё же можно получить.

"Номера в отеле бронируют по возвратному и невозвратному тарифам. Если контракт позволяет отказаться от проживания, то с человека взимают плату за первую ночь. Трансфер и медицинская страховка подлежат пересчёту и возврату. Деньги за обратный билет можно также вернуть", — перечислил Мельник.

Е-ё ошибкой не считается: Перечислены ситуации, которые разрушат мечты об отдыхе за границей
Е-ё ошибкой не считается: Перечислены ситуации, которые разрушат мечты об отдыхе за границей

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Москвы, который лишился долгожданного отпуска в Турции из-за одной ошибки в заграннике. Местом рождения россиянина в документе значился несуществующий "Ямало-Немецкий АО".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров