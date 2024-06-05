Эксперт объяснил, как вернуть деньги за отменённый из-за ошибки в заграннике отпуск

Обнаруженная таможенниками ошибка в загранпаспорте автоматически ставит крест на долгожданном путешествии, так как владельца документа попросту не выпустят за границу. Для сохранения части потраченных на путёвку средств необходимо как можно скорее обратиться к своему туроператору, рассказал "Вечерней Москве" эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам собеседника издания, осведомлённая о ситуации компания – организатор поездки снимет бронь и постарается минимизировать расходы. На возврат денег за авиабилет в пункт назначения можно не рассчитывать, но некоторый "кешбэк" всё же можно получить.

"Номера в отеле бронируют по возвратному и невозвратному тарифам. Если контракт позволяет отказаться от проживания, то с человека взимают плату за первую ночь. Трансфер и медицинская страховка подлежат пересчёту и возврату. Деньги за обратный билет можно также вернуть", — перечислил Мельник.