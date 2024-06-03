Россияне поделились планами на долгожданный отпуск этим летом

Более половины россиян (53%) планируют провести летний отпуск в этом году дома. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В этом году каждый второй (53%) собирается отдыхать дома. На протяжении всего времени наблюдений с 2004 года этот вариант лидировал в ответах, пик пришёлся на пандемийный 2020 год — 61%, после чего снизился и остаётся с тех пор в диапазоне 51–53%", — говорится в исследовании.

Также граждане нашей страны предпочитают проводить время на даче. Такой вариант выбрали 28% опрошенных. А вот каждый десятый (11%) планирует этим летом посетить Черноморское побережье Кавказа, а 4% — съездить в Крым. Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке, в нём поучаствовали 1600 совершеннолетних россиян. Максимальная погрешность составляет не более 2,5% с вероятностью в 95%.