"Не Алена, а Алёна": Москвичке испортили отпуск из-за буквы "е" в заграннике

Жительницу Москвы 26-летнюю Алёну Т. не пустили на самолёт в аэропорту Внуково, из-за чего сорвалась поездка в Турцию, на которую семья копила целый год. Об этом сообщило интернет-издание Regions. Пограничники при проверке документов обнаружили несоответствие в написании имени девушки: в российском паспорте Алёна написано через "ё", а в заграничном — через "е". Это и послужило поводом для отмены поездки.

"Мужа с дочкой пропускают дальше, а мои документы изымают для детальной проверки. Через 40 минут выходит сотрудник и заявляет, что мой паспорт конфискован и аннулирован. Объясняет это тем, что якобы в русском языке имени "Алёна" не существует. Но я-то точно знаю, что "Алена" и "Алёна" — имена тождественные и не искажают данных. Об этом мне сообщили в Академии наук", — рассказала возмущённая москвичка.

Супруг с дочкой всё-таки улетели в Турцию: отменять поездку не стали, потому что малышка очень хотела на море. Однако сейчас они тоже находятся в напряжении, к тому же ребёнок скучает и постоянно спрашивает, где мама. Таким образом, отдых оказался испорчен у всей семьи.

По словам Алёны, ранее пересекать границу с этими же документами ей приходилось трижды — и никаких проблем не возникало. Девушка твёрдо намерена отстаивать свои права в суде. Сейчас она подсчитывает сумму ущерба и готовит необходимые документы для составления иска на службу погранконтроля аэропорта.

"...Вопрос правомерности аннулирования документов у нашей героини является спорным. С одной стороны, имеет место несоответствие букв в российском и заграничном паспортах, с другой — являются ли буквы "е" и "ё" равнозначными в именах... Тут надо поднимать судебную практику", — прокомментировал ситуацию юрист московского Центра юридической помощи Роман Иванов.

Он посоветовал Алёне обратиться в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. При этом ответчиками должны выступить не только пограничники, но и паспортный стол, выдавший документы не с той буквой. По словам эксперта, возмещение за моральный вред вряд ли превысит 10–15 тысяч рублей, зато можно полностью возместить материальные расходы: путёвку и прочие траты на несостоявшийся отпуск.