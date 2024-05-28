Герой мема про борщ с капусткой нашёлся в миграционной тюрьме в Таиланде
SHOT: Герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков задержан в Таиланде
С момента выхода мемного видео Никита Литвинков повзрослел и стал почти неузнаваем. Обложка © Telegram / SHOT
В Таиланде из-за просроченной визы задержали звезду мема про "борщ с капустой, но не красный" Никиту Литвинкова. Как пишет SHOT, 30-летний россиянин находится в миграционной тюрьме в Паттайе.
Парень приехал в Таиланд зимой этого года, а с 1 мая ужесточили условия безвизового режима для россиян: находиться в стране без визы можно 60 дней вместо 90.
Литвинков активно искал работу в Таиланде, говорил, что играет на аккордеоне и синтезаторе. Но, как рассказали SHOT российские туристы, герой мема вёл себя неадекватно: употреблял вещества и нарушал закон.
Напомним, что ранее трёх россиян задержали в Таиланде за незаконную работу в бьюти-клинике. Правоохранители нагрянули в салон Alspa Beauty Clinic на острове Самуй. Оказалось, что центр делал различные процедуры, в том числе и косметологические инъекции, без необходимого разрешения. У одной из россиянок вообще не было лицензии на работу в этой стране.