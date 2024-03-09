Трёх россиян задержали в Таиланде за незаконную работу в бьюти-клинике

В Таиланде полицейские задержали хозяйку и двух сотрудников косметологической клиники, в которой делали бьюти-процедуры без лицензии. Как сообщает SHOT, все они являются гражданами России.

По информации телеграм-канала, 7 марта работники местного иммиграционного бюро и правоохранители нагрянули в салон Alspa Beauty Clinic на острове Самуй. Оказалось, что центр делал различные процедуры, в том числе и косметологические инъекции, без необходимого разрешения. У одной из россиянок вообще не было лицензии на работу в Таиланде. В ходе рейда владелица клиники Юлия Ефремова и двое сотрудников — Александр Ермишин и Лилия Лукина — были задержаны. Правоохранители также изъяли всё оборудование.

Ефремову обвинили в открытии салона и предоставлении медицинских и косметологических услуг без соответствующей лицензии. В Alspa Beauty Clinic пояснили телеграм-каналу, что в настоящее время центр не работает.