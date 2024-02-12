СК предъявил обвинение конвоированному из Турции экс-хозяину элитной клиники из-за гибели Арцибашева

Следствие выдвинуло обвинение бывшему гендиректору московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому, которого доставили из Турции под конвоем. В его больнице в 2019 году умер продюсер Владимир Арцибашев, вдова которого обвинила в трагедии врачей.