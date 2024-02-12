СК предъявил обвинение конвоированному из Турции экс-хозяину элитной клиники из-за гибели Арцибашева
СК предъявил обвинение экс-гендиректору клиники "Медицина 24/7" Серебрянскому
Олег Серебрянский. Обложка © Youtube / Anton Alfimov
Следствие выдвинуло обвинение бывшему гендиректору московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому, которого доставили из Турции под конвоем. В его больнице в 2019 году умер продюсер Владимир Арцибашев, вдова которого обвинила в трагедии врачей.
"Следственным комитетом России предъявлено обвинение бывшему генеральному директору частной московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ст. 238 УК РФ)", — уточнили в столичном СК.
Напомним, летом 2019 года в столичной клинике "Медицина 24/7" умер продюсер Владимир Арцибашев, которого силой удерживали там после инсульта. Вдова обратилась в полицию, обвинив врачей в гибели мужа. В июне 2021 года ей плеснули в лицо кислотой, пытаясь, по словам женщины, запугать её и заставить отказаться от претензий к больнице. Осенью 2021 года гендиректора клиники Олега Серебрянского объявили в розыск и заочно арестовали. Известно, что в больнице была ещё одна смерть пациентки. 10 февраля этого года Серебрянского задержали в Турции и доставили в Россию.