В Турции задержали экс-хозяина элитной московской клиники из-за смерти продюсера Арцибашева

В Турции задержан бывший гендиректор и главврач частной московской клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский, который обвиняется в смерти продюсера Сергея Арцибашева, лечившегося в его больнице. Об этом пишет SHOT.

Турецкая полиция поймала Серебянского по запросу Москвы по линии Интерпола. Медика уже экстрадировали его в Россию накануне вечером и сейчас с ним работают следователи. Экс-директор обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшие смерть человека". Двое сотрудников уже были отправлены в СИЗО в 2021 году, но сам Серебрянский успел тогда сбежать за границу. Экс-гендиректору грозит шесть лет тюрьмы.