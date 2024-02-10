В Турции задержали экс-хозяина элитной московской клиники из-за смерти продюсера Арцибашева
Экс-директор клиники "Медицина 24/7" Серебрянский задержан в Турции
Олег Серебрянский. Обложка © Youtube / Anton Alfimov
В Турции задержан бывший гендиректор и главврач частной московской клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский, который обвиняется в смерти продюсера Сергея Арцибашева, лечившегося в его больнице. Об этом пишет SHOT.
Турецкая полиция поймала Серебянского по запросу Москвы по линии Интерпола. Медика уже экстрадировали его в Россию накануне вечером и сейчас с ним работают следователи. Экс-директор обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшие смерть человека". Двое сотрудников уже были отправлены в СИЗО в 2021 году, но сам Серебрянский успел тогда сбежать за границу. Экс-гендиректору грозит шесть лет тюрьмы.
Напомним, летом 2019 года брат известного режиссёра и бывшего худрука театра имени Маяковского Сергея Арцибашева умер в столичной клинике "Медицина 24/7", где его удерживали после инсульта. Руководство учреждения заявило, что продюсер Владимир Арцибашев подписал договор, запрещающий близким его навещать. Также он якобы подписал доверенность по распоряжению всем своим имуществом на директора этой частной клиники. Вдова обратилась в полицию, обвинив врачей в гибели мужа. А в июне 2021 года ей плеснули в лицо кислотой, пытаясь, по словам женщины, запугать её и отказаться от претензий к больнице. Осенью 2021 года гендиректора клиника Олега Серебрянского объявили в розыск и заочно арестовали.