Россиянка ослепла на один глаз после "укола красоты" от мастера без лицензии

В городе Волжском Волгоградской области местная жительница ослепла на один глаз после укола от морщин. Об этом сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале. Там рассказали, что у косметолога, делавшего процедуру, не было лицензии. Заведено уголовное дело, бьюти-мастеру грозит реальный срок.

На косметолога из Волжского завели уголовное дело. © Видео t.me / Следком

"После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента, в том числе при помощи экспертиз. Косметолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.