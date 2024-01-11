Регион

Уведомления отключены

11 января, 11:40

Россиянка ослепла на один глаз после "укола красоты" от мастера без лицензии

Жительница Волжского ослепла на один глаз после укола от морщин

В городе Волжском Волгоградской области местная жительница ослепла на один глаз после укола от морщин. Об этом сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале. Там рассказали, что у косметолога, делавшего процедуру, не было лицензии. Заведено уголовное дело, бьюти-мастеру грозит реальный срок.

На косметолога из Волжского завели уголовное дело. © Видео t.me / Следком

"После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента, в том числе при помощи экспертиз. Косметолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Жительница Тюмени умерла после приёма у частного косметолога
Жительница Тюмени умерла после приёма у частного косметолога

Ранее Лайф рассказывал, что пермячка исправила лицо ради бойфренда-абьюзера, однако лишь испортила себе жизнь. Всему виной стал препарат "Лонгидаза" — из-за него во внешнем виде Светланы начались необратимые изменения. Почти месяц вещество уничтожало лицевую прослойку.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров