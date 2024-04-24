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24 апреля, 00:01

На задержанного в аэропорту Сочи дебошира составили административные протоколы

Неадекватный пассажир рейса Сочи – Санкт-Петербург угрожал активировать взрывное устройство на борту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 31-летний житель города Москвы прошёл предполётный досмотр и из "стерильной зоны" проник на перрон, взломав аварийную дверь, после чего забежал на борт воздушного судна", — сообщила Волк в телеграм-канале.

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На борту неадекват начал нецензурно кричать, угрожая применить взрывное устройство, которое якобы пронёс с собой. Помимо того, буйный авиапассажир пытался поджечь себя и кресла в салоне. Прибывшие правоохранители задержали дебошира и доставили в отдел полиции. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Напомним, из-за выходки неадекватного пассажира рейс вылетел на три часа позже. На борту, кроме персонала, никого не было, так как рейс планировался позже.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Лариса Сафронова
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