Жительницу Петербурга настигло наказание за пьяный дебош во время полёта

Суд назначил 300 часов обязательных работ жительнице Северной столицы, в январе устроившей дебош на рейсе Сочи – Санкт-Петербург, который пришлось экстренно посадить в Саратове.

Бортпроводницы рассказывают полиции о поведении буйной пассажирки. Видео © Управление на транспорте МВД РФ по ПФО

Авиаинцидент случился ещё 17 января. Как позже рассказала виновница происшествия в отделении полиции, перед полётом она выпила пять-шесть пол-литровых бокалов пива, а перед поездкой на поезде Краснодар – Адлер — ещё 250 граммов коньяка: надеялась после выпитого мирно уснуть в самолёте, "как это обычно происходит". Учинённый ею беспорядок в полном объёме девушка не помнила.

Зато произошедшее хорошо запомнили пассажиры и экипаж. Сначала петербурженка закурила электронную сигарету, не реагируя на призывы командира экипажа прекратить нарушать общественный порядок, после чего начала бегать по салону и даже попыталась выйти наружу во время полёта, ругаясь на бортпроводников. Те пытались её остановить, но дамочка не сдалась и вступила в драку. В результате экипаж её обездвижил и принял решение о посадке в саратовском аэропорту Гагарин.

"Действия подсудимой Глазыриной З. суд квалифицировал по пунктам "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к гражданам, на воздушном транспорте, что подтверждается представленными доказательствами, назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов", — сообщила пресс-служба Саратовского районного суда.