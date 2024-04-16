В Пулково экстренно сел летящий в Москву самолёт, в салоне выпали маски
В Пулково экстренно сел летящий в Москву самолёт. Фото © Telegram / Западное МСУТ СК России
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за технической неисправности совершил экстренную посадку самолёт, следовавший по маршруту Калининград – Москва. Судя по кадрам пресс-службы Западного МСУТ СК России, в салоне выпали кислородные маски.
"16 апреля самолёт запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа", — рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи ведут осмотр борта, чтобы выяснить все детали, причины и условия произошедшего. По факту аварийной посадки лайнера проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее самолёт "Аэрофлота" запросил экстренную посадку из-за срабатывания датчика задымления в кабине пилота. Члены экипажа почувствовали там запах гари. В результате борт успешно приземлился в Шереметьево на полчаса раньше положенного. Пострадавших не было.