В Пулково экстренно сел летящий в Москву самолёт, в салоне выпали маски

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за технической неисправности совершил экстренную посадку самолёт, следовавший по маршруту Калининград – Москва. Судя по кадрам пресс-службы Западного МСУТ СК России, в салоне выпали кислородные маски.

"16 апреля самолёт запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа", — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи ведут осмотр борта, чтобы выяснить все детали, причины и условия произошедшего. По факту аварийной посадки лайнера проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".