В Волгограде неизвестный попытался ослепить лазером сажавших самолёт пилотов

В кабину пилотов лайнера, выполнявшего 10 апреля рейс Дубай – Волгоград, светили лазером во время захода на посадку в волгоградском аэропорту Гумрак. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

"10.04.2024 аэропорт Волгоград (Гумрак). В 21:44 после посадки на ВПП 23-й экипаж доложил о том, что наблюдал вспышку лазера на посадочной прямой. Информация сообщена по схеме аварийного оповещения. Самолёт Б-738 рег/A6FEO, рейс FBD 5UQ Дубай – Волгоград (Гумрак), эксплуатант а/к SKYDUBAI", — говорится в публикации.