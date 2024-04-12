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12 апреля, 11:24

В Волгограде неизвестный попытался ослепить лазером сажавших самолёт пилотов

В кабину пилотов лайнера, выполнявшего 10 апреля рейс Дубай – Волгоград, светили лазером во время захода на посадку в волгоградском аэропорту Гумрак. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

"10.04.2024 аэропорт Волгоград (Гумрак). В 21:44 после посадки на ВПП 23-й экипаж доложил о том, что наблюдал вспышку лазера на посадочной прямой. Информация сообщена по схеме аварийного оповещения. Самолёт Б-738 рег/A6FEO, рейс FBD 5UQ Дубай – Волгоград (Гумрак), эксплуатант а/к SKYDUBAI", говорится в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как выполнявший рейс из Сочи Airbus А320 был вынужден зайти на экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика дыма в кабине пилота. По итогу самолёт успешно приземлился, детали случившегося выясняются, предварительно, пострадавших не было.

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Telegram / AVIAINCIDENT

Юрий Лысенко
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