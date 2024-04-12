Самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Шереметьево из-за дыма в кабине пилотов

Летевший из Сочи Airbus А320 был вынужден экстренно сесть в аэропорту Шереметьево в связи со срабатыванием датчика задымления в кабине пилота. Об этом сообщили в экстренных службах.

Речь идёт о рейсе "Аэрофлота" номер 1141 сообщением Сочи – Москва Airbus А320. Во время полёта экипаж запросил вынужденную посадку в Москве по причине запаха гари в кабине пилота. Судя по онлайн-табло, борт благополучно приземлился в Шереметьево на полчаса раньше положенных 09:55 мск — в 09:21. Обстоятельства инцидента выясняются, по предварительным данным, никто не пострадал.