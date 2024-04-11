В Якутии уволили командира Ан-24, посадившего самолёт на замёрзшую реку Колыму

Командира самолёта Ан-24, который посадил судно на замёрзшую реку Колыму вместо взлётно-посадочной полосы, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Там также отметили, что руководителю компании было внесено прокурорское представление, а для других пилотов провели дополнительные учебные занятия, чтобы исключить повторение таких ошибок.