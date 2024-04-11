В Якутии уволили командира Ан-24, посадившего самолёт на замёрзшую реку Колыму
Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии. Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Командира самолёта Ан-24, который посадил судно на замёрзшую реку Колыму вместо взлётно-посадочной полосы, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Якутской транспортной прокуратурой проведена проверка, <...> проверкой установлена вина командира воздушного судна. Командир воздушного судна уволен с предприятия", — говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что руководителю компании было внесено прокурорское представление, а для других пилотов провели дополнительные учебные занятия, чтобы исключить повторение таких ошибок.
Напомним, пассажирский Ан-24 "Полярных авиалиний" 28 декабря прошлого года приземлился вне взлётно-посадочной полосы, сев на замёрзшую реку Колыму в Якутии. Прокуратура сразу установила, что причиной могла стать ошибка пилотов. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Life.ru, воздушное судно эксплуатировалось более 50 лет.