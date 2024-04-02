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2 апреля, 11:02

Самолёт Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

Самолёт Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 2 апреля в аэропорту Светлогорск. За пределы ВПП выехал лайнер, выполнявший регулярный рейс из Красноярска. На его борту находились 15 пассажиров, включая двоих детей. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего сейчас выясняются, прокуратура начала проверку.

Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине

"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Схожий инцидент, к слову, ранее произошёл на Камчатке. На борту Ан-26, который выкатился за пределы ВПП, в момент происшествия находилось 23 человека.

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Наталья Исакова
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