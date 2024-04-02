Самолёт Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 2 апреля в аэропорту Светлогорск. За пределы ВПП выехал лайнер, выполнявший регулярный рейс из Красноярска. На его борту находились 15 пассажиров, включая двоих детей. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего сейчас выясняются, прокуратура начала проверку.

"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.