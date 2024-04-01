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1 апреля, 01:21

Пассажирский Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Камчатке и увяз в снегу

Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Обложка © Telegram / Камчатское авиапредприятие

Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Обложка © Telegram / Камчатское авиапредприятие

Выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Магадан пассажирский самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту краевого центра. На борту воздушного судна в момент ЧП находились 23 человека, отчиталась о происшествии пресс-служба авиаперевозчика.

На прикреплённом к сообщению снимке с места инцидента видно, что Ан-26 увяз в снегу. К нему уже подвезён авиационный тягач, который вернёт самолёт на ВПП. Причины произошедшего выясняются.

"В настоящее время готовится резервный борт и резервный экипаж, который выполнит рейс Петропавловск-Камчатский – Магадан", — уточнила пресс-служба Камчатского авиационного предприятия.

В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП

Схожий инцидент двумя неделями ранее произошёл на Сахалине. Из-за неблагоприятных погодных условий за пределы ВПП выкатился самолёт, выполнявший технический рейс. Никто из двух находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

Илья Пушкарев
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