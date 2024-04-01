Пассажирский Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Камчатке и увяз в снегу

Выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Магадан пассажирский самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту краевого центра. На борту воздушного судна в момент ЧП находились 23 человека, отчиталась о происшествии пресс-служба авиаперевозчика.

На прикреплённом к сообщению снимке с места инцидента видно, что Ан-26 увяз в снегу. К нему уже подвезён авиационный тягач, который вернёт самолёт на ВПП. Причины произошедшего выясняются.

"В настоящее время готовится резервный борт и резервный экипаж, который выполнит рейс Петропавловск-Камчатский – Магадан", — уточнила пресс-служба Камчатского авиационного предприятия.