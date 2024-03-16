Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине
SHOT: На Сахалине самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
На Сахалине самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Как передаёт телеграм-канал SHOT, происшествие случилось 16 марта в аэропорту Ноглики.
По данным канала, самолёт DНC-6 выполнял чартерный технический рейс по маршруту Ноглики – Сахалин. Во время его приземления в воздушной гавани Ноглики транспортное средство выкатилось за пределы ВПП.
На борту в момент аварии находилось два человека. В результате случившегося, предварительно, никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее Life.ru писал, что самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту марокканского города Танжер, не долетев до пункта назначения почти 350 километров. Сообщалось, что у борта взорвался правый двигатель.
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