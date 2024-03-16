Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту на Сахалине

На Сахалине самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Как передаёт телеграм-канал SHOT, происшествие случилось 16 марта в аэропорту Ноглики.

По данным канала, самолёт DНC-6 выполнял чартерный технический рейс по маршруту Ноглики – Сахалин. Во время его приземления в воздушной гавани Ноглики транспортное средство выкатилось за пределы ВПП.

На борту в момент аварии находилось два человека. В результате случившегося, предварительно, никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.