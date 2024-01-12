В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Талаги в Архангельске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом говорится в публикации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Архангельским следственным отделом на транспорте <...> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, по факту выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы воздушного судна", — сообщает ведомство в телеграм-канале.

Информация о том, что в архангельской воздушной гавани при посадке за пределы ВПП выкатился Як-42, который выполнял рейс Амдерма-2 – Талаги, появилась вечером 12 января. В СК уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства ситуации выясняются.