В Кемерове пассажиров высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе
В Кемерове самолёт Nordwind высадил пассажиров на ВПП из-за ураганного ветра
Самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Сочи, не смог довезти пассажиров до терминала аэропорта в Кемерове из-за ураганного ветра и высадил их прямо на взлётно-посадочной полосе, рассказал SHOT. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Борт мог выкатиться за пределы ВПП, пилоты рисковать не стали.
Самолёт сделал пять кругов, прежде чем приземлиться в Кемерове. Штормовые порывы до 30 м/с и маленькое сцепление не дали ему вырулить на рулёжную дорожку к терминалу, иначе борт мог бы въехать в сугроб. Экипаж запросил тягач для буксировки "боинга", однако тот "не вывез".
Пассажирам пришлось сходить с трапа самолёта на ВПП, откуда их забрали автобусы. Самолёт удалось отбуксировать на стоянку, позже он вылетел обратно в Сочи.
А ранее Лайф рассказывал, что самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент, вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неадекватного поведения пассажира. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции.
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