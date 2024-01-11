В Кемерове пассажиров высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе

Самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Сочи, не смог довезти пассажиров до терминала аэропорта в Кемерове из-за ураганного ветра и высадил их прямо на взлётно-посадочной полосе, рассказал SHOT. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Борт мог выкатиться за пределы ВПП, пилоты рисковать не стали.

Самолёт сделал пять кругов, прежде чем приземлиться в Кемерове. Штормовые порывы до 30 м/с и маленькое сцепление не дали ему вырулить на рулёжную дорожку к терминалу, иначе борт мог бы въехать в сугроб. Экипаж запросил тягач для буксировки "боинга", однако тот "не вывез".

Пассажирам пришлось сходить с трапа самолёта на ВПП, откуда их забрали автобусы. Самолёт удалось отбуксировать на стоянку, позже он вылетел обратно в Сочи.