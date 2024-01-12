Лихой водитель микроавтобуса "подрезал" самолёт "Победы" в Пулково, едва не сорвав рейс
SHOT: Водитель микроавтобуса едва не устроил аварию с самолётом "Победы" в Пулково
В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс "Победы" из Петербурга в Пермь, выехав на рулёжную дорожку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, Boeing 737-800 готовился к вылету, когда его "подрезал" белый микроавтобус. Водитель транспорта создал опасную ситуацию, заставив самолёт затормозить. Через некоторое время мужчину задержали, тогда как авиалайнер благополучно вылетел в Пермь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Водитель микроавтобуса даёт показания.
Ранее Лайф писал, что в Кемерове самолёт Nordwind высадил пассажиров на взлётно-посадочной полосе. По сообщениям соцсетей, это произошло во время ураганного ветра. Борт мог выкатиться за пределы ВПП, пилоты рисковать не стали.
ТАСС / Шамуков Руслан