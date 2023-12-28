Севший на реку самолёт в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

Самолёт "Полярных авиалиний", севший на реку Колыма в Якутии, был введён в эксплуатацию 52 года назад и поменял четырёх владельцев. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Как выяснил канал, самолёт Ан-24 с бортовым номером RA-47821 произвёл первый полёт в августе 1971 года. Воздушное судно долго переходило от одних авиакомпаний к другим: в 2011 году принадлежало UTair Express, в 2015 году — "КрасАвиа", в 2016-м — "Ираэро", а уже в 2018 году — "Полярным авиалиниям".

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной внештатной ситуации также могла стать ошибка при пилотировании. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка.