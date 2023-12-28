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28 декабря, 03:17

Севший на реку самолёт в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

SHOT: Севший на реку самолёт в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии. Обложка © t.me / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии. Обложка © t.me / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт "Полярных авиалиний", севший на реку Колыма в Якутии, был введён в эксплуатацию 52 года назад и поменял четырёх владельцев. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Как выяснил канал, самолёт Ан-24 с бортовым номером RA-47821 произвёл первый полёт в августе 1971 года. Воздушное судно долго переходило от одних авиакомпаний к другим: в 2011 году принадлежало UTair Express, в 2015 году — "КрасАвиа", в 2016-м — "Ираэро", а уже в 2018 году — "Полярным авиалиниям".

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной внештатной ситуации также могла стать ошибка при пилотировании. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка.

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Лайф сообщал, что пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Якутска и сел на замёрзшую реку. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений также не получило.

Оксана Попова
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