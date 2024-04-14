Мужчина тайно пробрался в подмосковный аэропорт, чтобы улететь и жениться на любимой певице

В Подмосковье пассажир через забор пробрался к самолёту в аэропорту Жуковский, чтобы улететь на море и сыграть свадьбу на пляже с Натальей Ветлицкой. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подозрительного мужчину заметили 13 апреля утром у ограждения аэропорта. Сначала он закинул какой-то предмет на территорию, затем отогнул часть ограждения и двинулся в сторону самолёта, который стоял на перроне грузового терминала. Однако тайного проникновения не получилось, о постороннем узнали все службы.

Странного мужчину задержали рядом с самолётом, забраться внутрь он не успел. Гражданин показал работникам аэропорта пропуск сотрудника компании Red Wings на имя некоего Бориса Мотенко. На карточке было указано, что тот является руководителем направления событийного маркетинга.

Фанат Ветлицкой рассказал, что собирался вылететь на Шри-Ланку, в город Хамбантота, на свадьбу с певицей. Мужчина даже пообещал устроить "шоу" с взрывчаткой, если кто-то помешает ему стать мужем любимой артистки. Правоохранители осмотрели его сумку, но ничего не нашли. Горе-жениха доставили в отдел для дальнейших разбирательств.