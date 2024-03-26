Шутнику из Чувашии грозит до 5 лет тюрьмы за сообщение о бомбе в рюкзаке на рейсе Smartavia
SHOT: Пассажир пошутил о бомбе в своём рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва
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Пассажир сообщил о бомбе в своём рюкзаке перед вылетом самолёта из Мурманска в Москву. Как сообщает SHOT, всё произошло на рейсе авиакомпании Smartavia. Во время посадки 34-летний Илья из Чувашии попросил бортпроводника положить его ручную кладь не на верхнюю полку, а на свободное сиденье сзади него. На вопрос, что в рюкзаке, мужчина невозмутимо ответил: "Бомба".
"Боинг" пришлось осматривать специалистам, сообщение о взрывчатке в ручной клади не подтвердилось. Рейс в итоге задержали больше чем на два часа, а шутнику-пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
А ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Шереметьево пассажирка рейса Москва – Ереван крикнула во время посадки в самолёт, что в её рюкзаке, лежавшем в отделении для ручной клади, находится взрывное устройство. Вылет лайнера был отложен на два часа. После тщательного досмотра борта информация о бомбе не подтвердилась.