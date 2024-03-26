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26 марта, 13:02

Шутнику из Чувашии грозит до 5 лет тюрьмы за сообщение о бомбе в рюкзаке на рейсе Smartavia

SHOT: Пассажир пошутил о бомбе в своём рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пассажир сообщил о бомбе в своём рюкзаке перед вылетом самолёта из Мурманска в Москву. Как сообщает SHOT, всё произошло на рейсе авиакомпании Smartavia. Во время посадки 34-летний Илья из Чувашии попросил бортпроводника положить его ручную кладь не на верхнюю полку, а на свободное сиденье сзади него. На вопрос, что в рюкзаке, мужчина невозмутимо ответил: "Бомба".

"Боинг" пришлось осматривать специалистам, сообщение о взрывчатке в ручной клади не подтвердилось. Рейс в итоге задержали больше чем на два часа, а шутнику-пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Пассажирка с "бомбой" на рейсе Москва – Ереван "просто хотела привлечь внимание", но уже пожалела
Пассажирка с "бомбой" на рейсе Москва – Ереван "просто хотела привлечь внимание", но уже пожалела

А ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Шереметьево пассажирка рейса Москва – Ереван крикнула во время посадки в самолёт, что в её рюкзаке, лежавшем в отделении для ручной клади, находится взрывное устройство. Вылет лайнера был отложен на два часа. После тщательного досмотра борта информация о бомбе не подтвердилась.

Марина Калегина
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