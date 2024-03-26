Шутнику из Чувашии грозит до 5 лет тюрьмы за сообщение о бомбе в рюкзаке на рейсе Smartavia

Пассажир сообщил о бомбе в своём рюкзаке перед вылетом самолёта из Мурманска в Москву. Как сообщает SHOT, всё произошло на рейсе авиакомпании Smartavia. Во время посадки 34-летний Илья из Чувашии попросил бортпроводника положить его ручную кладь не на верхнюю полку, а на свободное сиденье сзади него. На вопрос, что в рюкзаке, мужчина невозмутимо ответил: "Бомба".

"Боинг" пришлось осматривать специалистам, сообщение о взрывчатке в ручной клади не подтвердилось. Рейс в итоге задержали больше чем на два часа, а шутнику-пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".