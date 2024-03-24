Информация о бомбе в рюкзаке пассажирки рейса Москва – Ереван оказалась ложной

Информация о бомбе в рюкзаке пассажирки рейса SU1862 Москва – Ереван оказалась ложной. Вылет пришлось задержать, однако проверка показала, что никакой взрывчатки у женщины с собой нет, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

После сообщения о взрывном устройстве на борту командир воздушного судна вызвал службу безопасности, полицию и кинологов. Они провели оперативную проверку с использованием досмотровых средств и участием собак.

"По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещённого к провозу вещества НЕ обнаружено", — заявили сотрудники аэропорта, добавив, что самолёт в итоге отправился в путь в 16:12 мск.

В Шереметьево отметили, что эти действия пассажирки Волошиной Я.В. призваны дискредитировать работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта в день общенационального траура. Там обещали принять все необходимые меры для привлечения пассажирки к максимальной ответственности в рамках законодательства.