Информация о бомбе в рюкзаке пассажирки рейса Москва – Ереван оказалась ложной
Информация о бомбе в рюкзаке пассажирки рейса SU1862 Москва – Ереван оказалась ложной. Вылет пришлось задержать, однако проверка показала, что никакой взрывчатки у женщины с собой нет, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.
После сообщения о взрывном устройстве на борту командир воздушного судна вызвал службу безопасности, полицию и кинологов. Они провели оперативную проверку с использованием досмотровых средств и участием собак.
"По факту тщательного досмотра пассажиров, ручной клади и багажа запрещённого к провозу вещества НЕ обнаружено", — заявили сотрудники аэропорта, добавив, что самолёт в итоге отправился в путь в 16:12 мск.
В Шереметьево отметили, что эти действия пассажирки Волошиной Я.В. призваны дискредитировать работу правоохранительных органов и службы безопасности аэропорта в день общенационального траура. Там обещали принять все необходимые меры для привлечения пассажирки к максимальной ответственности в рамках законодательства.
Ранее пассажирка самолёта Москва – Ереван заявила о том, что в её рюкзаке, лежащем в отделении для ручной клади, находится взрывное устройство. Она кричала и вела себя неадекватно. "Боинг 737-800" должен был вылететь в Ереван в 14:30, однако отправление пришлось отложить почти на два часа.
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