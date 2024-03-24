Пассажирка самолёта Москва – Ереван заявила о бомбе в своём рюкзаке

Пассажирка самолёта Москва – Ереван в аэропорту Шереметьево заявила о бомбе, находящейся в её портфеле. К борту уже прибыла полиция. Об этом сообщает SHOT.

По словам других пассажиров, женщина сообщила о взрывчатке бортпроводникам уже после посадки. Она кричала и вела себя неадекватно. "Боинг 737-800" должен был вылететь в Ереван в 14:30. Отправление отложили на час.