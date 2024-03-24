Пассажирка самолёта Москва – Ереван заявила о бомбе в своём рюкзаке
Пассажирка самолёта Москва – Ереван в аэропорту Шереметьево заявила о бомбе, находящейся в её портфеле. К борту уже прибыла полиция. Об этом сообщает SHOT.
По словам других пассажиров, женщина сообщила о взрывчатке бортпроводникам уже после посадки. Она кричала и вела себя неадекватно. "Боинг 737-800" должен был вылететь в Ереван в 14:30. Отправление отложили на час.
Ранее вылет рейса из Сочи пришлось задержать из-за подозрительного разговора пассажиров. Трое друзей, находясь в "чистой зоне" адлерского аэропорта, то ли в шутку, то ли всерьёз обсуждали, что хотят увидеть, как пассажиры Boeing 737 "взлетят на воздух". Рейс был задержан на четыре часа.
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