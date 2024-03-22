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22 марта, 14:16

Пассажир "Победы" жестоко подставил друга, чтобы быстрее попасть в самолёт

SHOT: Петербуржец соврал о бомбе в сумке друга, чтобы быстрее попасть в самолёт

В Санкт-Петербурге пассажир хотел быстрее попасть в самолёт и не нашёл ничего лучше, кроме как соврать службе безопасности аэропорта о бомбе в сумке его друга. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчины собирались в Москву. При прохождении досмотра один из них сказал сотрудникам о подозрительном предмете в багаже приятеля. Пока ручную кладь изучали правоохранители, обманщик пошёл в сторону самолёта авиакомпании "Победа", на котором и должен был лететь. Позже пассажир признался, что про взрывчатку просто пошутил.

"На задании ВСУ": С самолёта "Аэрофлота" сняли пассажирку после звонка о бомбе в её багаже
"На задании ВСУ": С самолёта "Аэрофлота" сняли пассажирку после звонка о бомбе в её багаже

Ранее Life.ru писал, как рейс Уральских авиалиний из Петербурга в Таджикистан задержали из-за звонка о бомбе. Она якобы находилась в багаже беременной пассажирки. Всё дело оказалось в семейной драме.

Обложка ©

Unsplash / Suhyeon Choi

Никита Осипов
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