Пассажир "Победы" жестоко подставил друга, чтобы быстрее попасть в самолёт

В Санкт-Петербурге пассажир хотел быстрее попасть в самолёт и не нашёл ничего лучше, кроме как соврать службе безопасности аэропорта о бомбе в сумке его друга. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчины собирались в Москву. При прохождении досмотра один из них сказал сотрудникам о подозрительном предмете в багаже приятеля. Пока ручную кладь изучали правоохранители, обманщик пошёл в сторону самолёта авиакомпании "Победа", на котором и должен был лететь. Позже пассажир признался, что про взрывчатку просто пошутил.