Пассажирка с "бомбой" на рейсе Москва – Ереван просто хотела привлечь внимание, но уже пожалела SHOT: Пассажирка рейса Москва – Ереван кричала о бомбе, чтобы позвать стюарда 25 марта, 07:39 Пассажирка заявила о бомбе в её ручной клади. Обложка © Freepik

Пассажирка рейса Москва – Ереван, заявившая о бомбе в самолёте в аэропорту Шереметьево, призналась, что сделала это по глупости, потому что была раздражена и хотела привлечь внимание бортпроводника. Об этом пишет SHOT.

56-летняя женщина имеет двойное гражданство — России и Кипра. В Москву она прилетала погостить у родителей, а через Ереван собиралась вернуться домой, на Кипр. Когда пассажиры рассаживались по местам, женщина начала отключать свой телефон, но он завис. Тогда она позвала бортпроводника помочь выключить гаджет.

По словам женщины, никто из экипажа её не услышал — и тогда она крикнула: "А может быть, у меня в телефоне бомба?!" Другие пассажиры испугались, а командир вызвал службу безопасности. Бомбу не нашли, и пока нарушительницу отпустили под обязательство о явке. Сейчас она сожалеет о содеянном и называет свои слова глупостью.

Авторы Татьяна Миссуми