СК Армении завёл дело о терроризме из-за взрыва в полицейском участке в Ереване 24 марта, 17:15 В Ереване совершено нападение на полицейский участок. Обложка © Х / MaximIsaev

В Армении возбудили уголовное дело по статье о терроризме после атаки трёх человек на полицейское отделение в Ереване. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь СК страны Гор Абрамян.

"По делу о вторжении трёх лиц, угрозах и взрыве у отделения полиции в районе Нор-Норк Еревана Главное управление Следственного комитета по расследованию преступлений против государства возбудило уголовное дело по статье "Теракт", — отмечается в тексте.

Напомним, три вооружённых преступника ворвались в полицейский участок в районе Нор-Норк в Ереване. Внутри здания прогремел взрыв, также была слышна стрельба. Изначально говорилось, что речь идёт об участниках "Боевого братства". Но в организации опровергли свою причастность к случившемуся. Полиция задержала одного из напавших, а двух других увезли в больницу с ранениями.

Авторы Татьяна Миссуми