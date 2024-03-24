Взрыв прогремел у полицейского участка в Ереване, есть раненые
Обстановка у оцепленного полицейского участка в Ереване. Обложка © X / suleyman65
У отдела полиции в районе Нор-Норк в Ереване прогремел взрыв, из здания раздаются звуки стрельбы. Есть раненые, сообщает местный портал Armlur.am.
Взрыв у отделения полиции в Ереване. Видео © X / suleyman65
На записях с места происшествия слышен звук взрыва. Кроме того, очевидцы слышали выстрелы. По их словам, в здание ворвалась группа вооружённых мужчин. Сейчас территория оцеплена, к месту происшествия стянуты силы спецназа и красные береты. СМИ утверждают, что за захватом участка стоит союз "Боевое братство", который требует освободить задержанных товарищей. Сама организация выступила с опровержением.
"Мерзкая и безнравственная ложь, что "Боевое братство" имеет отношение к взрывам в Ереване. Любое подобное действие полностью против нашей системы ценностей", — сказано в сообщении союза в соцсетях.
У одного из вломившихся в отделение полиции в руках предмет, похожий на гранату, сообщил корреспондент ТАСС. По его словам, мужчина появился в дверях здания, объявил, что требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и вновь ушёл внутрь.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как пятеро сотрудников полиции были ранены в Луганске во время задержания мужчины, который привёл в действие взрывное устройство. Полицейские вели погоню за подозреваемым в преступлении особой тяжести 20 марта. На светофоре правоохранители вытащили преследуемого из салона такси, в котором тот ехал, после чего прогремел взрыв.