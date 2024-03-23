Взрыв покрышки спас отца с сыном от террористов из "Крокуса"

В машине жителя Тульской области взорвалось колесо, когда он вместе со своим сыном ехал на концерт рок-группы "Пикник" в "Крокус сити холл". Судьба несколько раз пыталась не дать туляку поехать на злополучный концерт в Москве: недавно он угодил в ДТП, разбив одну из своих машин, вторая вскоре тоже поломалась. Однако мужчина решил отправиться на выступление любимых музыкантов на арендованном автомобиле. Об этом сообщает SHOT.

Взрыв колеса спас жителя Тульской области и его сына, которые направлялись в "Крокус". Видео © SHOT

По словам Александра, примерно за 60 километров от МКАД в его машине взорвалась покрышка, когда он вместе с 20-летним сыном направлялся из города Узловая в Москву на концерт. Мужчина решил самостоятельно поменять испорченное колесо, но не сумел открутить одну из пяти гаек, которая и оказалась спасительной. Пока они были заняты заменой колеса, в "Крокусе" творилось нечто ужасающее, о чём мужчина ещё пока не подозревал.

Когда с заменой колеса было покончено, Александр упёр педаль в пол, чтобы домчаться до "Крокуса" и услышать хотя бы несколько песен из репертуара "Пикника". К счастью, знакомые вовремя до него дозвонились, и он повернул назад. Примечательно, что для этой поездки мужчина специально взял в аренду автомобиль, поскольку в январе он стал участником ДТП, в котором пострадала его машина. Затем он взял новое авто, которое по удивительной воле случая сломалось. Теперь Александр называет ту самую пятую гайку "спасительной".