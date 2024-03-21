Пятеро полицейских пострадали от взрыва при задержании подозреваемого в Луганске

Пятеро полицейских пострадали в Луганске при задержании подозреваемого, который активировал взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков, сообщили в пресс-службе управления СК России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

Видео с места взрыва в Луганске, где мужчина активировал взрывное устройство. Видео © Telegram / Следком ЛНР

Сотрудники правоохранительных органов преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления вечером в среду, 20 марта. На светофоре они вытащили мужчину из такси, в котором он ехал, и в этот момент раздался взрыв. В результате пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, а подозреваемый, личность которого сейчас устанавливается, погиб. Водитель такси от взрыва не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении СК.