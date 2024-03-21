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21 марта, 16:23

Пятеро полицейских пострадали от взрыва при задержании подозреваемого в Луганске

Пятеро полицейских пострадали в Луганске при задержании подозреваемого, который активировал взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков, сообщили в пресс-службе управления СК России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

Видео с места взрыва в Луганске, где мужчина активировал взрывное устройство. Видео © Telegram / Следком ЛНР

Сотрудники правоохранительных органов преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления вечером в среду, 20 марта. На светофоре они вытащили мужчину из такси, в котором он ехал, и в этот момент раздался взрыв. В результате пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, а подозреваемый, личность которого сейчас устанавливается, погиб. Водитель такси от взрыва не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что москвич бросил гранату во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери. На место вызвали сотрудников полиции, они скрутили неадеквата и доставили в отдел.


Камеры сняли подрывника за закладкой бомбы под Toyota замректора вуза в Луганске
Камеры сняли подрывника за закладкой бомбы под Toyota замректора вуза в Луганске
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Следком ЛНР

Наталья Исакова
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